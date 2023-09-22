Летчики палубной авиации Северного флота выполнили полеты в Заполярье

Летчики выполнили полеты на средних и больших высотах, в ходе которых отработаны навыки воздушного боя с маневренной целью с применением наступательных и оборонительных боевых маневров, сообщили в пресс-службе флота

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Летчики-истребители палубной авиации Северного флота (СФ) выполнили полеты в воздушном пространстве Заполярья, сообщили в пресс-службе флота.

"В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов летчики истребителей двух авиаполков на самолетах МиГ-29К и Су-33 отработали элементы боевого маневрирования с условным нанесением группового удара по наземным и морским объектам. Целью данного упражнения является закрепление навыков экипажей в выполнении маневров, которые обеспечивают нанесение ударов по объектам противника с различных направлений", - отмечается в сообщении.

Также летчики выполнили полеты на средних и больших высотах, в ходе которых отработаны навыки воздушного боя с маневренной целью с применением наступательных и оборонительных боевых маневров.

В полетах приняли участие летчики из числа молодого пополнения. На штурмовиках Су-25УТГ они выполнили элементы простого пилотажа и закрепили навыки управления самолетом в сложных метеоусловиях Крайнего Севера.

В составе Морской авиации СФ два отдельных корабельных истребительных авиаполка - 100-й с самолетами МиГ-29К/КУБ и 279-й с самолетами Су-33 и Су-25УТГ. Носитель этих самолетов - тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" находится в ремонте.