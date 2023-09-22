Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух танков Leopard на купянском направлении

В ведомстве заявили, что подразделениями Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Артемовка, Синьковка, Берестовое и Ивановка

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки уничтожили два танка Leopard производства ФРГ на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери ВСУ составили до 20 украинских военнослужащих, 2 танка Leopard производства ФРГ и 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30, а также противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Артемовка Луганской Народной Республики, Синьковка, Берестовое и Ивановка Харьковской области. "В районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны", - отметили в оборонном ведомстве.