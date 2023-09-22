22 сентября, 13:00

МО РФ сообщило о перехвате 10 снарядов РСЗО HIMARS

© Минобороны России/ ТАСС

ПВО РФ за сутки перехватила 10 снарядов РСЗО HIMARS - МО РФ. 

© Информационное агентство ТАСС
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