22 сентября, 13:01,
обновлено 22 сентября, 13:13
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

© Минобороны России/ ТАСС

В ведомстве сообщили, что уничтожены до 110 украинских военнослужащих

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские войска за сутки уничтожили на южнодонецком направлении до 110 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) .

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Старомайорское, Новодонецкое Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Уничтожены до 110 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 пикапа", - сказали в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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