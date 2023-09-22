Минобороны РФ заявило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

В ведомстве сообщили, что уничтожены до 110 украинских военнослужащих

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские войска за сутки уничтожили на южнодонецком направлении до 110 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) .

Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Старомайорское, Новодонецкое Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Уничтожены до 110 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 пикапа", - сказали в ведомстве.