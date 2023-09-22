22 сентября, 13:02,
обновлено 22 сентября, 13:18
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об отражении атак украинских штурмовых групп у Водяного и Марьинки

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, противник потерял до 200 военных

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки на донецком направлении отразили четыре атаки украинских штурмовых групп у Водяного и Марьинки, противник потерял до 200 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отражены четыре атаки украинских штурмовых групп в районах населенных пунктов Водяное и Марьинка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые машины пехоты и 3 автомобиля", - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы также поражены артиллерийская система М777 производства США, пушка "Гиацинт-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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