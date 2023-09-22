МО РФ заявило об отражении атак украинских штурмовых групп у Водяного и Марьинки

По данным ведомства, противник потерял до 200 военных

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки на донецком направлении отразили четыре атаки украинских штурмовых групп у Водяного и Марьинки, противник потерял до 200 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отражены четыре атаки украинских штурмовых групп в районах населенных пунктов Водяное и Марьинка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые машины пехоты и 3 автомобиля", - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы также поражены артиллерийская система М777 производства США, пушка "Гиацинт-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.