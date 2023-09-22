22 сентября, 13:03,
обновлено 22 сентября, 13:20
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 15 украинских БПЛА

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, также уничтожили 10 снарядов РСЗО HIMARS

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны РФ за прошедшие сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, а также 10 снарядов РСЗО HIMARS.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Старомихайловка, Горловка Донецкой Народной Республики, Очертоватое, Чистополье Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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