Минобороны РФ сообщило об уничтожении 15 украинских БПЛА

По данным ведомства, также уничтожили 10 снарядов РСЗО HIMARS

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны РФ за прошедшие сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, а также 10 снарядов РСЗО HIMARS.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Старомихайловка, Горловка Донецкой Народной Республики, Очертоватое, Чистополье Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.