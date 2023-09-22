Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 20 бойцов ВСУ на запорожском направлении

По данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная гаубица "Гвоздика", а также три гаубицы Д-30

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли убитыми на запорожском направлении до 20 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", - отметили там.

В ведомстве добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная гаубица "Гвоздика", а также три гаубицы Д-30.