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22 сентября, 13:10
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 20 бойцов ВСУ на запорожском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная гаубица "Гвоздика", а также три гаубицы Д-30

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли убитыми на запорожском направлении до 20 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", - отметили там.

В ведомстве добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная гаубица "Гвоздика", а также три гаубицы Д-30. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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