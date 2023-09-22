22 сентября, 14:49

Защиту ЧФ и жителей Севастополя могут усилить после ракетной атаки

Обстановка в Севастополе после удара по штабу ЧФ
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

По словам сенатора Екатерины Алтабаевой, паники в городе нет

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Дополнительные меры защиты могут ввести для обеспечения безопасности Черноморского флота и жителей Севастополя после ракетной атаки на город. Такое мнение ТАСС выразила член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

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"Если мы говорим об опасности, которая грозит Севастополю, она, очевидно, есть, мы это все понимаем. Конечно, я уверена, будут приняты дополнительные меры, которые усилят безопасность в городе, это касается, конечно, прежде всего Черноморского флота и местного населения", - сказала Алтабаева.

Сенатор отметила, что паники в городе нет, люди продолжают работать и жить.

"Террористические акты, которые организовывает Украина, а это чистый терроризм, потому что бьют не столько по кораблям Черноморского флота, как они все время это анонсируют, а по мирным кварталам. И, конечно, мы понимаем, что с террористами поступить можно только одним образом - их просто нужно уничтожать", - добавила собеседница агентства. 

Теги:
РоссияСевастополь
© Информационное агентство ТАСС
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