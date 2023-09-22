Защиту ЧФ и жителей Севастополя могут усилить после ракетной атаки

По словам сенатора Екатерины Алтабаевой, паники в городе нет

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Дополнительные меры защиты могут ввести для обеспечения безопасности Черноморского флота и жителей Севастополя после ракетной атаки на город. Такое мнение ТАСС выразила член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

"Если мы говорим об опасности, которая грозит Севастополю, она, очевидно, есть, мы это все понимаем. Конечно, я уверена, будут приняты дополнительные меры, которые усилят безопасность в городе, это касается, конечно, прежде всего Черноморского флота и местного населения", - сказала Алтабаева.

Сенатор отметила, что паники в городе нет, люди продолжают работать и жить.

"Террористические акты, которые организовывает Украина, а это чистый терроризм, потому что бьют не столько по кораблям Черноморского флота, как они все время это анонсируют, а по мирным кварталам. И, конечно, мы понимаем, что с террористами поступить можно только одним образом - их просто нужно уничтожать", - добавила собеседница агентства.