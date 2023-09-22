Вертолетчики Балтфлота ракетами и авиабомбами поразили цели условного противника

Во время вылетов на боевое применение вертолетчики выполняли поставленные задачи как поодиночке, так и в составе пар

КАЛИНИНГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и многоцелевых вертолетов Ми-8 Балтийского флота на учениях выполнили практические стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами и бомбами по целям, имитирующим технику и живую силу условного противника. В маневрах было задействовано порядка 10 вертолетов, сообщила пресс-служба флота.

"Пилоты вертолетов Ми-24 и Ми-8 соединения морской авиации Балтийского флота в рамках учебно-тренировочных полетов выполнили боевые упражнения по преодолению системы противовоздушной обороны условного противника и нанесению ракетно-бомбовых ударов по целям на авиационном полигоне в Калининградской области", - говорится в сообщении.

Во время вылетов на боевое применение вертолетчики выполняли поставленные задачи как поодиночке, так и в составе пар, уточнили в пресс-службе.

Многоцелевые вертолеты типа Ми-8 могут использоваться для огневой поддержки, подавления огневых точек, доставки десанта, перевозки боеприпасов, оружия, грузов, продуктов, медикаментов, эвакуации раненых и погибших.

Ударный вертолет Ми-24 способен уничтожать бронированные и небронированные, малоразмерные и площадные наземные и надводные, малоскоростные и низколетящие воздушные цели противника, а также его живую силу на переднем крае и в тактической глубине, сопровождать войска при совершении марша и действиях в глубине обороны противника. Кроме того, вертолеты типа Ми-24 могут использоваться для ведения разведки и наблюдения, минирования местности, корректировки огня и выполнения других задач.