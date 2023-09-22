В МО РФ сообщили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие

В зоне Карабахского конфликта зафиксировали два нарушения режима прекращения огня

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев. Как сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта, сдано уже более 800 единиц стрелкового оружия и шесть единиц бронетехники.

"Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха начата сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5 тыс. боеприпасов", - говорится в бюллетене.

В зоне Карабахского конфликта зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

"С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием Российского миротворческого контингента, во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха проводится разбирательство по данным фактам", - отмечается в документе. В нем не говорится, кто был виновным в нарушениях.

По данным Минобороны РФ, российский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

В информационном бюллетене уточняется, что российские миротворцы обеспечили доставку гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха через Лачинский коридор и по Агдамской дороге. Всего доставлено свыше 50 тонн продовольствия. В расположении Российского миротворческого контингента продолжают оставаться 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, не имеющих возможности вернуться в свои дома в настоящее время. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи.