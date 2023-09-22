Проамериканская коалиция совершила 25 нарушений в воздушном пространстве Сирии

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, за сутки зафиксировано 13 случаев нарушения протоколов деконфликтации

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США совершила за сутки 25 нарушений в воздушном пространстве Сирии. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 13 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений тремя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сказал Кулить.

По его оценке, "подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии".