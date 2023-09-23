22 сентября, 22:09
Новая техника ВС РФ

Источник сообщил о приостановке разработки ракеты "Змеевик"

По его словам, процесс заморозили, поскольку сейчас все усилия ОПК направлены на совершенствование уже используемого оружия

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Работы по созданию ракеты - "убийцы авианосцев" "Змеевик" приостановлены. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Работы по "Змеевику" заморожены, так как сейчас все усилия оборонки направлены на совершенствование всего того ракетного оружия, которое уже летает", - сказал он.

По словам собеседника агентства, "Змеевик" - это новый ракетный комплекс, по своим тактико-техническим характеристикам схожий с китайской противокорабельной баллистической ракетой DF-21D. Он создается в том числе для поражения морских и наземных носителей новой американской гиперзвуковой ракеты Dark Eagle. "B связи с имеющимися трудностями Министерства обороны США в создании Dark Eagle от госзаказчика разработчику "Змеевика" поступило указание о направлении всех сил на модернизацию и совершенствование вооружения, используемого в специальной военной операции на Украине", - уточнил источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на два источника, близких к оборонному ведомству и ОПК, Россия разрабатывает ракету "Змеевик" в интересах ВМФ РФ с гиперзвуковым боевым оснащением. Один из собеседников уточнял, что "ракета "Змеевик" разрабатывается уже достаточно давно, она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь авианосцев". 

Теги:
РоссияНовая техника ВС РФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация