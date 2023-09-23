Войска РФ уничтожили на херсонском направлении западное оружие, поставленное ВСУ

В Минобороны России отметили, что огонь ведется высокоточными боеприпасами для нанесения максимального урона бронетехнике и живой силе противника

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Группировка российских войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожила поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) образцы зарубежного вооружения и военной техники из гаубиц "Мста-Б". Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Артиллерийские подразделения Вооруженных сил России продолжают выполнять огневые задачи в ходе проведения специальной военной операции (СВО) по поражению артиллерийских позиций ВСУ, уничтожению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и огневых средств противника. В ходе ведения контрбатарейной борьбы с вражеской артиллерией противника расчеты орудий "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожили поставленные ВСУ образцы зарубежного вооружения и военной техники на херсонском направлении СВО", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что огонь ведется высокоточными боеприпасами для нанесения максимального урона бронетехнике и живой силе противника. За работой расчета следят операторы комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки, что позволяет корректировать и передавать на огневую позицию данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.

"В основном форсировать [Днепр] по ночам пытаются, с вечера и до утра начинается "движуха", работа вся, стараемся отразить пересадку противника на этот берег", - говорит командир орудия с позывным Куба.

"Мста-С" - самоходная 152-мм гаубица (буксируемая версия - "Мста-Б"), предназначенная для уничтожения и подавления различных видов боевой техники и живой силы противника, разрушения его оборонительных сооружений и воспрещения маневра его пехотных и танковых резервов. В экспортном варианте изготавливается под калибр 155 мм. Минобороны РФ неоднократно публиковало кадры применения этой самоходной артиллерийской установки в ходе спецоперации на Украине.