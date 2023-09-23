Авиация РФ уничтожила два склада боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометные расчеты в районах Старомайорского, Угледара и Владимировки

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российская авиация уничтожила два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Авиационными ударами поражены районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Новодонецкого, Урожайного и Приютного, уничтожено два склада боеприпасов в Елизаветовке и Константиновке", - сказал Чехов.

Он уточнил, что также в районах населенных пунктов Просковьевка и Константиновка уничтожены пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометные расчеты в районах Старомайорского, Угледара и Владимировки.

"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержки артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ севернее Новодонецкого. Автомобильная техника с националистами уничтожена", - добавил Чехов.