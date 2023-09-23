Авиация коалиции США за сутки 14 раз нарушила воздушное пространство Сирии

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США за сутки 14 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений парой истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сообщил Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - добавил он.