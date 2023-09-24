Артисты ансамбля имени Александрова провели концерт для военных в зоне СВО

Для военнослужащих исполнили песни военных лет, шлягеры из советских кинофильмов, а также инструментальные попурри на балалайке и баяне

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова дали концерт для военнослужащих в тыловом районе в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Фронтовая бригада Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова провела военно-полевой концерт для военнослужащих Центрального военного округа в одном из тыловых районов в зоне проведения СВО", - сказали в ведомстве.

Для бойцов исполнили песни военных лет, шлягеры из советских кинофильмов, а также инструментальные попурри на балалайке и баяне. "У нас в коллективе есть традиция: если где-то слышны выстрелы, там же звучат песни ансамбля Александрова", - отметила артистка ансамбля им. А. В. Александрова Татьяна Королева.

После концерта к военнослужащим обратился помощник командира соединения округа по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко, представил подразделению переходящую по российской группировке войск икону с образом Спаса Нерукотворного, подаренную президентом России Владимиром Путиным военнослужащим, участникам СВО, и переходящую по российской группировке войск.

Эта икона принадлежала самому успешному военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому. Впоследствии она хранилась в различных музеях, а потом была передана бойцам в зону СВО. Сейчас ее перевозят по всем подразделениям и воинским частям, участвующим в боях, для поднятия боевого духа бойцов.

Икона Спас Нерукотворный представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе - платке, которым вытер свое лицо Христос. Лик Спас Нерукотворный изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя.