МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ за сутки в районе Серебрянского лесничества

По данным ведомства, противник потерял свыше 50 военнослужащих

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили две атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял свыше 50 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении. Отмечается, что потери противника составили "свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20".

В Минобороны добавили, что в районах Торского и Григоровки Донецкой Народной Республики, Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также Серебрянского лесничества ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны, 5-й бригады нацгвардии и 12-й бригады специального назначения ВСУ.