МО РФ сообщило, что потери ВСУ на южнодонецком направлении составили до 110 человек

По данным ведомства, Вооруженные силы России также уничтожили две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20 противника

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили до 110 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что противнику было нанесено поражение в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области.