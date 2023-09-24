24 сентября, 10:23,
обновлено 24 сентября, 10:31
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что потери ВСУ на южнодонецком направлении составили до 110 человек

По данным ведомства, Вооруженные силы России также уничтожили две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20 противника

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили до 110 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что противнику было нанесено поражение в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. 

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