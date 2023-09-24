24 сентября, 10:26,
обновлено 24 сентября, 10:35
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении живой силе и технике бригад ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, "уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также полевой склад боеприпасов в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли поражение живой силе и технике бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и теробороны на купянском направлении у Берестового, Синьковки, Кисловки и Новоселовского. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики", - сказали в военном ведомстве.

Как добавили в Минобороны, "уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также полевой склад боеприпасов в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области". 

Теги:
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