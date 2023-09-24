24 сентября, 10:36
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на херсонском направлении

По данным ведомства, противник также потерял артиллерийскую систему М777

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. ВС РФ уничтожили в течение суток на херсонском направлении артиллерийскую систему М777 и склад боеприпасов 126-й бригады теробороны ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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"В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, 122-мм РСЗО кустарного производства "Партизан", а также полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе населенного пункта Шляховое Херсонской области", - сказали в ведомстве.

На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. 

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