В Пятигорске вручили награды участвовавшим в СВО росгвардейцам

Церемония прошла перед открытием ведомственной региональной выставки "День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства"

ПЯТИГОРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии награждены за мужество и героизм, проявленные в том числе в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

"Организовано вручение государственных наград военнослужащим и сотрудникам округа, проявившим мужество и героизм при выполнении поставленных задач", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что церемония прошла перед открытием ведомственной региональной выставки "День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства", организованной Северо-Кавказским округом Росгвардии в парке Победы Пятигорска. Генерал-полковник Сергей Захаров поблагодарил награжденных за добросовестно исполненный воинский и служебный долг, пожелал крепкого здоровья и дальнейших успехов в службе.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что всего были награждены, в том числе за участие в СВО, около 15 человек.

Сообщается, что на выставке было представлено более 100 образцов современной военной и специальной техники Росгвардии, стрелкового оружия, систем охраны объектов, технических средств медицинской службы, тыла, РХБ защиты и разведки, специальная радиоэлектроника. Для гостей и участников прошли демонстрационные выступления подразделений специального назначения, кинологов ведомства со служебными собаками, занятия по тактической медицине. Военные повара Росгвардии развернули полевые кухни и угостили всех желающих солдатской кашей.

"Кульминацией мероприятия стал авиапролет. Летчики авиационного полка Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии продемонстрировали сложные фигуры пилотажа на вертолетах Ми-8 и Ми-24 над Новопятигорским озером и парком Победы", - сказано в пресс-релизе.