МО РФ сообщило об отсутствии нарушений режима прекращения огня в Карабахе за сутки

В расположении российских миротворцев остаются более 710 эвакуированных мирных жителей, добавили в ведомстве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Нарушений режима прекращения огня за сутки в Нагорном Карабахе, где с 20 сентября достигнута договоренность о прекращении боевых действий, не зафиксировано, сообщили в Минобороны РФ.

"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в информационном бюллетене ведомства.

Отмечается, что во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача оружия и военной техники под контролем российских миротворцев. По данным министерства, на 24 сентября сданы 6 единиц бронетехники, более 1 200 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 130 тыс. боеприпасов.

По данным министерства, в расположении российского миротворческого контингента в Карабахе остаются 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка.

В бюллетене также отмечается, что российскими миротворцами обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха. Всего доставлено 125 тонн продовольствия и 65 тонн горюче-смазочных материалов.

В новость внесена правка (20:10 мск) - уточняются заголовок и лид, верно - за сутки.