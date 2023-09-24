МО РФ: истребители и дроны коалиции девять раз нарушили воздушное пространство Сирии

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить, за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксированы восемь обстрелов позиций сирийских правительственных сил со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Истребители F-16 и беспилотный летательный аппарат MQ-1C международной коалиции во главе с США за сутки девять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксированы девять нарушений четырьмя парами истребителей F-16 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - сообщил Кулить.

По его данным, всего за сутки со стороны коалиции зафиксированы девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, по информации контр-адмирала, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксированы восемь обстрелов позиций сирийских правительственных сил со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб, в результате которых погиб один и ранены трое сирийских военнослужащих.