Миротворцы РФ сопроводили в столицу Карабаха 70 жителей Мартунинского района

В Минобороны РФ напомнили, что за минувшие сутки для мирного населения Карабаха также было доставлено 190 тонн грузов с продовольствием и горюче-смазочными материалами

ТАСС, 25 сентября. Российские миротворцы сопроводили в город Степанакерт - столицу Нагорного Карабаха - 70 человек из Мартунинского района. Об этом сообщили в Минобороны России.

После начала активных боевых действий в Карабахе миротворцы начали эвакуацию мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. 20 сентября в МО РФ сообщили, что была достигнута договоренность о полном прекращении огня при посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха.

"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. В сопровождении российских миротворцев осуществлена очередная перевозка мирного населения из Мартунинского района. Всего в сопровождении российских миротворцев в Степанакерт доставлено 70 человек", - сказали в военном ведомстве.

Кроме того, напомнили в МО РФ, миротворцы за прошедшие сутки обеспечили доставку 190 тонн грузов с продовольствием и горюче-смазочными материалами для мирного населения Карабаха. В расположении миротворческого контингента продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи.

Миротворцы поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, добавили в военном ведомстве.