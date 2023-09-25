В МО РФ сообщили об отражении атаки превосходящих сил ВСУ на южнодонецком направлении

В ведомстве отметили, что всего пять российских военнослужащих противостояли 12 штурмовикам ВС Украины

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские войска успешно отразили атаку превосходящих сил украинских штурмовиков на южнодонецком направлении у населенного пункта Урожайное. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ под командованием заместителя командира взвода с позывным "Большой" отразило атаку превосходящих в несколько раз сил штурмовиков ВСУ у населенного пункта Урожайное на южнодонецком направлении", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что всего пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранение в ходе этого боя, противостояли 12 штурмовикам ВСУ. Командир подразделения с позывным Большой принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя по нему постоянный прицельный огонь, еще двое бойцов работали по штурмовикам с флангов из блиндажей.

За мужество и профессионализм российские военнослужащие были удостоены орденов Мужества. "Для командира подразделения это вторая награда, первой была медаль "За отвагу". Подразделение действовало слаженно, как один организм, из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство", - заключили в Минобороны РФ.