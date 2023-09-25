На учениях "Финвал" впервые провели ракетные стрельбы сразу в четырех средах

Маневры проходили в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на Чукотском полуострове

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Участники учений "Финвал-2023" по защите коммуникаций Северного морского пути впервые в новейшей истории провели ракетные стрельбы одновременно с моря, с берега, с воздуха и из-под воды, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Учение проходило в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на Чукотском полуострове под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова. Всего в ходе совместных маневров отряда кораблей ТОФ, береговых ракетчиков и морской авиации в Арктическом регионе было выполнено пять ракетных стрельб, 80 артиллерийских стрельб и порядка 250 различных тактических учений. Впервые в новейшей истории была проведена одновременная ракетная стрельба сразу в четырех средах: с моря, с берега, из-под воды и с воздуха", - сообщила пресс-служба.

В тактических учениях "Финвал-2023" принимали участие порядка 10 тыс. военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, в том числе надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также колесная и гусеничная бронетехника высокой проходимости. Все эпизоды учений носили оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах России.

Тактические группы кораблей совершают переход в назначенные пункты базирования, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" готовятся к маршу комбинированным способом, а самолеты и вертолеты морской авиации возвращаются на свои аэродромы в соответствии с планом перелетов.