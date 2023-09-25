В Херсонской области сообщили об уничтожении лодки и двух позиций ВСУ за сутки

По словам представителя оперативных служб региона, соединения группировки войск "Днепр" также вывели из строя шесть машин противника

ГЕНИЧЕСК, 25 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки лодку и две позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены лодка противника (четыре боевика ВСУ уничтожены), позиция одного из подразделений ВСУ (потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожены; пятеро получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

На херсонском направлении уничтожено место временной дислокации украинской армии, шесть машин выведены из строя. Также уничтожен 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом к нему. На каховском направлении силы РФ уничтожили позицию ВСУ с шестью военнослужащими.