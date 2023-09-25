Рогов сообщил, что российские силы отбили атаки штурмовых рот ВСУ в Запорожской области

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", украинская армия на этом участке линии соприкосновения пытается атаковать с запада на восток в районе Новопокровки, Вербового и в южном направлении в районе Новопрокоповки

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Российские силы отразили атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером и ночью в районе населенного пункта Вербовое на запорожском участке линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Ситуация напряженная на участке Работино - Вербовое, но все под контролем. Как минимум четыре штурмовых роты ВСУ вечером в воскресенье пытались прорваться к нашим позициям для ближнего боя в районе Вербового, но они были уничтожены или рассеяны. Все атаки отбиты", - сказал Рогов.

По его словам, ВСУ на этом участке линии соприкосновения пытаются атаковать с запада на восток в районе Новопокровки, Вербового и в южном направлении в районе Новопрокоповки.

"Ночью сегодня еще несколько групп ВСУ в количестве свыше двух рот попытались сунуться, также были рассеяны. Все нормально, никаких прорывов нет. Ребята продолжают держать оборону", - отметил Рогов.

22 сентября он сообщил ТАСС, что ВСУ перебросили в район населенных пунктов Работино и Вербовое свыше 10 тыс. военнослужащих с других участков запорожского направления. По его оценке, усиление украинской группировки в этом районе может означать подготовку к активным действиям.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.