Песков сообщил, что Шойгу в деталях доложил Путину о бое у Урожайного

Замкомвзвода Ивана Калашникова представили к званию Героя России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое у населенного пункта Урожайное. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое у села Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода [Иваном] Калашниковым ", - сказал представитель Кремля журналистам. "Во всех деталях Шойгу рассказал Путину о том, что там происходило", - добавил Песков.

Он напомнил о том, что Шойгу представил Калашникова к званию Героя России.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боя, снятые с беспилотного летательного аппарата, на которых было запечатлено, как пятеро российских военнослужащих, двое из которых получили ранения в ходе этого боя, противостоят 12 штурмовикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Урожайное.

По словам Калашникова, ВСУ забрасывали позиции российских войск гранатами. В свою очередь, в военном ведомстве отметили работу замкомандира взвода, который "умело руководил своими подчиненными, при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим". В Минобороны подчеркнули, что подразделение действовало слаженно, из боя "никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство".