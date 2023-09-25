25 сентября, 11:01,
обновлено 25 сентября, 11:13
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о перехвате семи снарядов РСЗО HIMARS

© Минобороны России/ ТАСС

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили 33 украинских БПЛА, отметили в ведомстве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны РФ за сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 33 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Александровка, Берестовое Донецкой народной республики, Шевченко, Новое, Ильченково и Токмак Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 478 самолетов, 250 вертолетов, 7 115 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 135 танков и других боевых бронированных машин, 1 155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 533 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 449 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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