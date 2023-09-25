25 сентября, 12:29

Эксперт: базой для формирования новых разведывательно-штурмовых бригад могут стать ВДВ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Базой для создания формируемых в Вооруженных силах (ВС) РФ новых разведывательно-штурмовых бригад могут стать Воздушно-десантные войска (ВДВ). Такое мнение в беседе с ТАСС высказал редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Нужно понимать, что если эти подразделения начнут действовать в тылу, то это уже специфика Воздушно-десантных войск, именно спецназ ВДВ и занимался такими рейдами в тылу противника, выявлением и уничтожением важных объектов. Здесь вполне может быть формирование таких подразделений на основе Воздушно-десантных войск. Уже поступали сведения о том, что подобного рода подразделения действуют в тылу противника, например, подрывают мосты, осуществляют целеуказание нашим высокоточным ракетным комплексом. Скорее всего, эта работа станет более масштабной", - отметил он.

По мнению Леонкова, главная задача таких подразделений будет состоять в выявлении и быстрой ликвидации таких объектов, как опорные пункты противника. Таким образом он будет лишаться преимущества в разведке и наведении артиллерийских систем на линии боевого соприкосновения.

О начале комплектования в войсках разведывательно-штурмовых бригад, которые войдут в состав общевойсковых армий, а также вновь сформированных армейских корпусов, сообщило издание "Известия" 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация