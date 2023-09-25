25 сентября, 16:04,
обновлено 25 сентября, 16:32
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МО РФ сообщило об отсутствии нарушений режима прекращения огня в Карабахе 25 сентября

Более 670 эвакуированных мирных жителей остаются в расположении российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявили в ведомстве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские миротворцы не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе не зафиксировано в понедельник, сообщили в Минобороны РФ.

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"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в информационном бюллетене МО РФ.

Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. "На 25 сентября сдано: 8 единиц бронетехники, 37 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 3 200 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 435 тыс. боеприпасов", - сообщается в бюллетене.

В министерстве отметили, что российскими миротворцами сопровождено три колонны с мирными жителями из Степанакерта в в Армению через Лачинский коридор. "В расположении российского миротворческого контингента находятся 675 мирных жителей, в том числе 408 детей. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи", - указали там. 

Теги:
РоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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