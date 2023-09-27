Проверено — мины есть: как российские саперы сдерживают попытки украинских наступлений

Редкий день обходится без появления в социальных сетях видеоролика с очередными подрывами на минах бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в череде неудачных попыток атаковать российские позиции. Минные поля не щадят ни современные танки западного образца, ни пожилые боевые машины, доставшиеся Киеву в наследство от Советского Союза. О том, как противостоят противнику инженерные войска РФ и отечественные оружейники, — в материале ТАСС

Ни пройти, ни объехать

С начала широко разрекламированного контрнаступления украинские войска не сумели дойти даже до первой линии эшелонированных инженерных заграждений из противотанковых рвов и бетонных тетраэдров, растратив свой наступательный потенциал на обширных минных полях, которые ей предшествуют.

К примеру, один из видеороликов Минобороны РФ демонстрирует, как колонна украинской бронетехники, в составе которой есть машины западного образца, уничтожается в ходе неудачного наступления. Не менее 10 бронемашин подрываются на минах и поражаются российскими артиллеристами.

© Минобороны России

Другое видео российского военного ведомства показывает, как бронегруппа боевиков ВСУ на иностранной технике выдвигается для атаки на южнодонецком направлении и попадает под снаряды артиллерии ВС РФ. При попытки уйти из-под огня артиллерии несколько машин подрывается на минном поле. Всего было уничтожено свыше 10 единиц техники вместе с экипажами.

"Колонна противника со стороны нашего соседа пыталась пройти в количестве семи танков. Один танк был уничтожен огнем артиллерии, два подорвались на мине, остальные развернулись", — рассказал военнослужащий с позывным Кот об очередном эпизоде украинского "контрнаступа".

Помимо противотранспортных мин выставляются противопехотные. На них гибнет украинская пехота и диверсионно-разведывательные группы.

"Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в "мясные" штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск", — отмечает Минобороны РФ.

Пентагон в свою очередь заявил, что наибольший урон ВСУ наносят минные поля. "Потери, которые украинцы несут в ходе этого наступления, объясняются не столько российской военно-воздушной мощью, сколько минными полями", — сказал в июле председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Саперы на удаленке

Минные поля требуют обновлений из-за постоянных попыток украинских подразделений прорваться к российским позициям, а также артиллерийских обстрелов, уничтожающих часть мин. Российское военное ведомство публиковало в июле кадры работы саперов-десантников Тульского соединения ВДВ, которые только за одну ночь вручную установили на северном фланге артемовского направления спецоперации более 400 мин различного типа. Днем на них уже подрывались танки и боевые машины пехоты ВСУ.

Также для минирования используется специальная техника. В конце мая Минобороны РФ обнародовало кадры боевой работы десантных бронетранспортеров БТР-Д, оборудованных установками дистанционного минирования. Под огнем противника подвижный отряд заграждений ивановских десантников оперативно установил минные поля на возможных направлениях прорыва украинских боевиков.

"Преимуществом данной системы является то, что мы можем устанавливать как противотанковые, так и противопехотные минные поля", — рассказал командир инженерной роты с позывным Гарпун.

ИСДМ "Земледелие" © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Помимо этого, российскими саперами применяется инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие". Она закуплена Министерством обороны в 2019 году. Внешне ее боевые машины схожи с установками реактивных систем залпового огня (РСЗО): смонтированы на шасси "Камаз" с бронекабиной, оснащены 50-ствольной пусковой системой калибра 122 мм. В пусковых контейнерах находятся инженерные боеприпасы, с помощью которых ракетный "земледелец" может засеять минами поле на расстоянии 5–15 км от места пуска.

При этом залп боеприпасов по расчетным точкам прицеливания происходит в автоматическом режиме. Затем система регистрирует районы взрывов, подтверждая "посев", и передает информацию об этом по цепочке управления, а также своей транспортно-заряжающей машине. Мины могут быть противотранспортными и противопехотными.

Российская оборонная промышленность выпускает еще более дальнобойное средство минирования: снаряд 9М55К4 калибром 300 мм для РСЗО "Смерч". Он может доставить 25 противотанковых мин на расстояние до 70 км. Каждая мина содержит почти 2 кг взрывчатого вещества и снабжена системой самоликвидации по истечении определенного времени.

Постановкой минных заграждений в зоне СВО занимаются даже роботы. Источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в зоне спецоперации начал применяться наземный робототехнический комплекс "Минер БР-1". Семь роботов-саперов уже поставлены в инженерные части, ожидаются новые поставки. По словам собеседника ТАСС, наземные необитаемые аппараты (ННА) разработаны в варианте платформы-камикадзе, а также в многоразовой версии. "Основное предназначение платформы — минирование. Комплекс берет мину, сбрасывает ее и уезжает, заминировав определенный участок", — рассказал источник. Помимо этого, ННА способен доставлять боеприпасы военнослужащим на передовой, не подвергая опасности жизнь водителей грузовых транспортных средств. "Минер БР-1" может перевозить грузы массой до 150 кг, 90% его конструкции — российского производства.

Даже у мин есть "уши"

Российские позиции защищают и новейшие интеллектуальные мины ПТКМ-1Р. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах, отмечая эффективность их применения.

Новинка оснащена сейсмическими и акустическими датчиками, с помощью которых "прислушивается" к происходящему вокруг. Ее сложно обнаружить, так как она может быть выставлена на расстоянии до 50 м от вероятного маршрута прохождения военной техники противника. При выявлении шума и вибраций, характерных для движения тяжелых бронемашин, мина выстреливает вверх боевую часть с кумулятивным ударным ядром.

При полете она сканирует земную поверхность встроенными тепловыми и радиолокационными датчиками. Как только цель обнаруживается, боевая часть поражает ее в верхнюю проекцию — туда, где танки и боевые бронированные машины наименее защищены. Поэтому такой тип мин называют противокрышевыми.

Другая современная "умная" мина, разработанная отечественными оружейниками, — противопехотная ПОМ-3 "Медальон". По данным из открытых источников, она может как устанавливаться вручную, так и применяться в составе 140-мм кассетного инженерного боеприпаса. При дистанционной установке мине помогают найти правильное положение шесть раскрывающихся подпружиненных опор. Изделие оснащено сейсмическим датчиком цели: анализирует колебания грунта, сравнивая их с заложенными в память данными. Если ПОМ-3 считает, что рядом находится пехотинец, то электроника дает команду на срабатывание. При этом из корпуса мины "выпрыгивает" боевая часть. На высоте порядка 1–1,5 м она взрывается, поражая живую силу многочисленными осколками на расстоянии до 12 м.

Мины различного типа и кассеты производства АО "Научно-исследовательский инженерный институт" © Виктор Бодров/ ТАСС

Предыдущая версия данного боеприпаса была оснащена контактными датчиками — тонкой проволокой, которую мина выстреливала при установке. Они же и выдавали мину: глаз опытного бойца мог заметить стальные нити. Начальник отдела АО "Научно-исследовательский инженерный институт" (входит в АО "НПК "Техмаш" госкорпорации "Ростех") Сергей Бачурин в интервью телеканалу "Звезда" рассказал, что специалисты института при разработке "Медальона" тщательно и всесторонне изучили движение взрослого гражданского лица, а также военнослужащего. Алгоритмы их шагов и передвижения отличаются, поэтому датчики взрывателя мины срабатывают избирательно.

Тысячи минных полей

По оценкам российских специалистов, количество мин различных типов, выставленных в ходе специальной военной операции, исчисляется миллионами, а счет минным полям идет на тысячи. В экспертной среде выражается мнение, что в специальной военной операции российской стороной впервые используется весь ассортимент инженерных боеприпасов, включая новейшие, о применении которых ранее не сообщалось. Произвести разминирование практически невозможно: немногочисленная украинская техника инженерного разграждения западного образца уничтожается, так как минные поля чередуются с огневыми позициями российских Вооруженных сил.

Иностранные военные специалисты высоко оценивают работу российских саперов. Эксперты Королевского объединенного института исследований в области обороны и безопасности Великобритании (RUSI) в докладе "Мясорубка: тактика России на второй год вторжения на Украину" назвали инженерные войска российских Вооруженных сил одним из самых сильных родов войск в зоне СВО. Британские военспецы отметили, что саперы установили весьма обширные минные поля, которые сочетают в себе противотанковые и противопехотные мины, причем последние часто устанавливаются с несколькими механизмами подрыва для усложнения обезвреживания. Такая оборона, по мнению аналитиков, представляет собой серьезную тактическую проблему для украинских наступательных операций.

Качество работы российских военных инженеров подтверждают и украинские военнослужащие. "Мы можем наступать десятью бригадами, но это не поможет, потому что повсюду мины, через каждые полметра — мины", — сообщил британской газете Financial Times командир 78-го десантно-штурмового полка ВСУ с позывным Султан. Интервью он давал в госпитале после подрыва на противопехотной мине.

Виктор Бодров