МО РФ: боевики в Эт-Танф готовят диверсионные группы для дестабилизации обстановки в Сирии

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить сообщил о 20 обстрелах за сутки позиций сирийских правительственных сил со стороны террористических группировок "Исламская партия Туркестана" и "Джебхат Ан-Нусра" в Идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Боевики вооруженных формирований в районе Эт-Танф осуществляют подготовку диверсионных групп для дестабилизации обстановки в южных регионах Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевиками радикальных вооруженных формирований в районе Эт-Танф осуществляется подготовка диверсионных групп для дестабилизации обстановки в южных регионах Сирии", - сказал Кулить.

По его словам, командованием российской группировки и руководством вооруженных сил Сирии будут приняты необходимые упреждающие меры по недопущению вооруженных провокаций.

Контр-адмирал также отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 20 обстрелов позиций сирийских правительственных сил со стороны террористических группировок "Исламская партия Туркестана" и "Джебхат Ан-Нусра" (обе запрещены в РФ), в том числе три с применением ударных беспилотников квадрокоптерного типа. В провинции Идлиб - 17 обстрелов, в провинции Алеппо - 2 обстрела, в провинции Латакия - 1 обстрел.