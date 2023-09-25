МО РФ: авиация коалиции США за сутки девять раз нарушила воздушное пространство Сирии

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, "подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США за сутки девять раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано девять нарушений тремя парами истребителей F-16 и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - сообщил Кулить.

Также, по его словам, за сутки со стороны коалиции зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. "Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - заключил контр-адмирал.