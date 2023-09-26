Группировка "Юг" отразила девять атак штурмовиков ВСУ на донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили сообщил, что потери противника составили свыше 230 военнослужащих

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Юг" отразили девять атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 53-й, 54-й и 110-й механизированных бригад, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины", - сказал он.

По словам Минесашвили, потери противника на этом направлении составили свыше 230 военнослужащих, танк, три БМП, 12 автомобилей и склад боеприпасов. "В ходе контрбатарейной борьбы враг утратил две САУ Crab польского производства, одну гаубицу Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, орудие Д-30 в Белой Горе, Клещеевке, Звановке", - рассказал начальник пресс-центра группировки.

Минесашвили также рассказал, что авиация группировки "Юг" поразила пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Максимильяновке Донецкой Народной Республики. "Штурмвовой и армейской авиацией группировки нанесено поражение по командно-наблюдательному пункту 109-й бригады территориальной обороны в Красногоровке, по пункту временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в Максимильяновке, а также по живой силе и военной технике в 27 районах", - сказал он.

По его словам, российские средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили три украинские противолокационные ракеты HARM в Спорном, Белогоровке и Отрадовке. "Средствами ПВО и РЭБ и огнем из стрелкового оружия уничтожено семь украинских БПЛА в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Отрадовка, а также перехвачено три противолокационных ракеты HARM", - сказал он.