Группировка Севфлота уничтожила условных диверсантов на мысе Челюскин

В ходе учения личный состав выполнил боевые стрельбы из автоматов, пулеметов и гранатометов

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Арктическая группировка Северного флота провела комплексное учение по пресечению деятельности условных диверсантов в районе мыса Челюскин - самой северной континентальной точки суши в Арктике. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"Учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье началось при поддержке корабельной авиации. С борта большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", возглавляющего отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, в воздух были подняты два корабельных вертолета Ка-27, которые доставили на побережье десантно-штурмовые группы морских пехотинцев", - говорится в распространенном сообщении.

Затем к высадке морского десанта приступил большой десантный корабль "Александр Отраковский". Его экипаж занял район для высадки способом "на упор" (подразумевает положение, когда корабль вплотную подходит к берегу, а техника выезжает из трюма непосредственно на сушу или на кромку воды) и в установленные нормативы успешно выгрузил технику и личный состав.

Затем морские пехотинцы провели тренировки по ведению рейдов на незнакомой местности в Арктике. Военнослужащие отработали тактические действия по захвату берегового плацдарма, а также по поиску, окружению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований. В ходе учения личный состав выполнил боевые стрельбы из автоматов, пулеметов и гранатометов, сымитировав уничтожение условных диверсантов.