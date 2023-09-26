В Приморье начались международные антитеррористические учения "СМОА плюс"

Как сообщили в Восточном военном округе, в них участвуют около 700 военнослужащих

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Международные антитеррористические учения воинских формирований Вооруженных сил Российской Федерации, вооруженных сил стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу "СМОА плюс" начались на общевойсковом полигоне "Сергеевский" Восточного военного округа (ВВО) в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба округа.

"Целями учения являются укрепление и продвижение регионального взаимодействия в области противодействия терроризму, повышение уровня оперативного взаимодействия между странами АСЕАН и их диалоговыми партнерами в области противодействия терроризму, обмен опытом в области борьбы с терроризмом. Учение пройдет в два этапа. На первом этапе представители органов военного управления воинских формирований государств - участников учения оперативного и тактического уровня определят замысел и выработают решение на проведение антитеррористической операции. На втором этапе воинские контингенты стран в составе многонациональной группировки войск отработают совместные практические действия в ходе проведения антитеррористической операции на полигоне Сергеевский", - сообщила пресс-служба.

В основу розыгрышей тактических эпизодов легли варианты совместных действий воинских контингентов вооруженных сил Российской Федерации, Мьянмы и других государств-партнеров. К учениям привлекаются органы военного управления и подразделения Восточного военного округа. Для отработки совместных действий в составе многонациональной группировки войск приглашены оперативные группы и воинские контингенты вооруженных сил Государства Бруней-Даруссалам, Китайской Народной Республики, Королевства Камбоджа, Королевства Таиланд, Лаосской Народно-Демократической Республики, Малайзии, Республики Индия, Республики Индонезия, Республики Союз Мьянма, Республики Филиппины и Социалистической Республики Вьетнам.

Всего в учениях будут участвовать около 700 военнослужащих, самолеты штурмовой авиации, вертолеты армейской авиации, беспилотные летательные аппараты, танки, бронетранспортеры и другая военная и специальная техника Восточного военного округа.

"СМОА плюс" - механизм взаимодействия между оборонными ведомствами 10 стран Юго-Восточной Азии и государств - партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама. Деятельность специалистов в рамках "СМОА плюс" осуществляется в семи экспертных рабочих группах: по гуманитарному разминированию, гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, военной медицине, обеспечению безопасности на море, противодействию терроризму, организации миротворческих операций, кибербезопасности.