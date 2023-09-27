26 сентября, 21:00
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Военная операция на Украине. Онлайн

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему по-прежнему нечего объявить в связи с поставками ВСУ тактических ракет ATACMS и что приоритетной задачей для Вашингтона являются обеспечение Киева системами ПВО и артиллерийскими боеприпасами.

Решение администрации США увязать вопрос о поставках оружия Киеву с проведением реформ на Украине является ошибкой, считает первый заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Ярослав Юрчишин.

Основные события 27 сентября - в онлайн-трансляции ТАСС.

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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