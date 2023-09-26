26 сентября, 10:11

Шойгу: более 17 тыс. военных ВСУ и 3 западных танка уничтожено за текущий месяц в СВО

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские войска за текущий месяц уничтожили в ходе специальной военной операции (СВО) более 17 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 2 вражеских танка Leopard, 1 - Challenger и 7 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе 7 американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов Америки, а также 2 немецких танка Leopard и 1 английский танк Challenger", - сказал министр на заседании коллегии военного ведомства, говоря о ходе СВО. 

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