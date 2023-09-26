Шойгу: ВС РФ в условиях поставок Западом оружия Киеву продолжают наращивать боевую мощь

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в условиях поставок Западом оружия Киеву продолжают наращивать боевую мощь, в том числе за счет совершенствования подготовки, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Министр ранее отметил, что США и их союзники продолжают вооружать Вооруженные силы Украины (ВСУ), а Киев - кидать необученных солдат в бессмысленные штурмы, несмотря на отсутствие результатов контрнаступления.

"В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей", - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ.