26 сентября, 10:12,
обновлено 26 сентября, 10:21

Шойгу заявил, что ВДВ к концу года повысят боевой потенциал в 1,3 раза

По словам министра обороны, огневые возможности подразделений увеличатся на 20%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Реализация мероприятий в Воздушно-десантных войсках к концу года повысит их боевой потенциал в 1,3 раза, огневые возможности подразделений увеличатся на 20%. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

"В целом реализация спланированных в Воздушно-десантных войсках мероприятий позволит к концу года повысить их боевой потенциал в 1,3 раза, при этом огневые возможности подразделений Воздушно-десантных войск увеличатся на 20%", - сказал он.

По его словам, с начала года в соединения и воинские части поступило более 2 тыс. единиц техники и 5.5 тыс. комплектов средств десантирования и парашютных систем. Также до конца года будут сформированы бригада материально-технического обеспечения и ремонтно-восстановительные батальоны во всех дивизиях Воздушно-десантных войск. Завершит комплектование до полного штата артиллерийская бригада. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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