Песков заявил, что нет никакого оружия, способного изменить расстановку сил в зоне СВО

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Оружия, способного изменить расстановку сил в зоне проведения специальной военной операции (СВО), нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о доставке первой партии американских танков Abrams на Украину и готовности США расширить эти поставки.

"Здесь можно каждый раз повторять и повторять один и тот же комментарий: все это никоим образом не может повлиять на суть спецоперации, на ее исход", - сказал Песков. "Нет никакой панацеи и никакого одного вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет", - подчеркнул он.