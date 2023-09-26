26 сентября, 10:15,
обновлено 26 сентября, 10:23
Военная операция на Украине

Песков заявил, что нет никакого оружия, способного изменить расстановку сил в зоне СВО

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Оружия, способного изменить расстановку сил в зоне проведения специальной военной операции (СВО), нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о доставке первой партии американских танков Abrams на Украину и готовности США расширить эти поставки.

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"Здесь можно каждый раз повторять и повторять один и тот же комментарий: все это никоим образом не может повлиять на суть спецоперации, на ее исход", - сказал Песков. "Нет никакой панацеи и никакого одного вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет", - подчеркнул он. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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