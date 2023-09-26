О чем говорил Шойгу на коллегии Минобороны

Потери Киева за месяц и усиление ВДВ. О чем говорил Шойгу на коллегии Минобороны

Вооруженные силы Украины в этом месяце потеряли более 17 тыс. человек, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. По его словам, Киев лишился трех танков западного производства - двух германских Leopard и одного британского Challenger.

Министр также рассказал о продвижении российских войск на купянском направлении, планах усиления воздушно-десантных войск, а также Восточного и Южного военных округов.

ТАСС собрал основные тезисы Шойгу.

О специальной военной операции

"Группировки российских войск продолжают активные действия по разгрому противника". В частности, на купянском направлении "значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка".

Вооруженные силы Украины несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения: "За текущий месяц уничтожено свыше 17 тыс. человек, более 2,7 тыс. единиц вооружения и военной техники".

В частности, Киев потерял два танка Leopard и один Challenger, семь боевых машин пехоты Bradley. Российские военные уничтожили 51 самоходную артиллерийскую установку западного производства.

Несмотря на отсутствие значимых результатов "контрнаступления", США и их союзники продолжают вооружать Украину, а украинские власти кидают "необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой": "Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению".

Об усилении ВДВ

В этом году приступил к выполнению боевых задач новый парашютно-десантный полк в Тульской дивизии ВДВ, завершается формирование еще одного полка в Ивановской. Также будет создана новая 104-я десантно-штурмовая дивизия.

До конца года в ВДВ сформируют бригаду материально-технического обеспечения и ремонтно-восстановительные батальоны во всех дивизиях, будет доукомплектована артиллерийская бригада.

С начала года воздушно-десантные войска получили более 2 тыс. единиц техники и 5,5 тыс. комплектов средств десантирования и парашютных систем.

"В целом реализация спланированных в воздушно-десантных войсках мероприятий позволит к концу года повысить их боевой потенциал в 1,3 раза, при этом огневые возможности подразделений воздушно-десантных войск увеличатся на 20%".

Об усилении Восточного и Южного военных округов

На восточном стратегическом направлении сохраняется "тенденция к осложнению военно-политической ситуации", в ответ войска Восточного военного округа "наращивают мероприятия оперативной и боевой подготовки". В частности, в июне прошли учения Тихоокеанского флота с участием более 11 тыс. человек и 67 кораблей и судов, в июле - российско-китайские учения, к которым привлекли 12 кораблей и 38 самолетов и вертолетов, а в сентябре - маневры "Финвал-2023", в которых участвовали порядка 10 тыс. военных.

До конца года в Восточном военном округе проведут 26 организационных мероприятий, синхронизированных с поставкой 1,2 тыс. единиц современного вооружения.

В Южном военном округе в этом году проведут в общей сложности более 170 организационных мероприятий, войска получат 5,5 тыс. единиц современного оружия и техники. "С начала года количество офицеров в округе увеличилось на 11 тыс. человек, а военнослужащих по контракту - на 30 тыс. человек".

О военно-учебных центрах

Минобороны планирует открыть еще 8 военно-учебных центров: "В итоге они будут представлены в 75 регионах нашей страны, а их общая численность достигнет 128".