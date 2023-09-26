Путин присвоил 332-му отдельному вертолетному полку наименование "гвардейский"

Личный состав полка воевал в Афганистане и Чечне, выполнял долг в африканских и азиатских странах, участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 332-му отдельному вертолетному полку. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить 332-му отдельному вертолетному краснознаменному полку почетное наименование "гвардейский", - говорится в документе.

332-й отдельный вертолетный полк ведет свою историю с 1940 года, когда был сформирован истребительный авиаполк, вошедший в состав смешанной авиадивизии Ленинградского военного округа. В годы Великой Отечественной войны за проявленные мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 12 летчиков полка были удостоены звания Героя Советского Союза.

В 1961 году полк переформирован в гвардейскую отдельную вертолетную транспортную эскадрилью, а позже эскадрилья развернута в гвардейский отдельный вертолетный полк. Личный состав полка воевал в Афганистане и Чечне, выполнял долг в африканских и азиатских странах, участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.