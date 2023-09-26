Заседание коллегии Минобороны и падение украинской ракеты в Польше. Главное за 26 сентября

Заседание коллегии Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу провел заседание коллегии военного ведомства, в котором участвовал командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. В ходе выступления Шойгу сообщил, что ВСУ за месяц потеряли более 17 тыс. человек, свыше 2,7 тыс. единиц вооружения и военной техники. В частности, российские войска уничтожили два танка Leopard и один Challenger, а также семь БМП Bradley.

Кроме того, глава Минобороны рассказал об усилении ВДВ за счет создания новых подразделений. По его словам, в 2023 году приступил к выполнению задач парашютно-десантный полк в Тульской дивизии. Завершается формирование 104-й десантно-штурмовой дивизии и парашютно-десантного полка Ивановского соединения.

Падение украинской ракеты в Польше

Польские следователи подтвердили, что 15 ноября 2022 года на территории республики упала украинская ракета, сообщила газета Rzeczpospolita. По ее данным, эксперты исключили возможность запуска снаряда со стороны России. Кроме того, Киев не сотрудничает со следствием и не предоставляет никаких материалов. Генпрокуратура страны направила запрос о правовой помощи Украине.

Расследование подрывов на "Северных потоках"

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение о диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-за опасений потерять влияние на Германию и Западную Европу, заявил американский публицист Сеймур Херш. Неназванный американский чиновник сообщил журналисту, что Вашингтон выбрал целью трубопроводы, поскольку посчитал их легкодоступными для атаки. Кроме того, по мнению журналиста, канцлер ФРГ Олаф Шольц знал о планах по взрыву в случае начала российской специальной операции.

Прекращение работы WhatsApp на смартфонах с устаревшей ОС

WhatsApp, принадлежащий Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram) прекратит работать на смартфонах Android с устаревшей операционной системой в октябре 2023 года. Приложение будет поддерживаться только на версии 5.0 и выше. Мессенджер также рекомендует использовать устройства Android с операционной системой от 4.1, iPhone с iOS 12 и выше, а также телефоны KaiOS 2.5.0, включая JioPhone и JioPhone 2.

Возрождение Царскосельского лицея

Президент России Владимир Путин поддержал предложение ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова о создании учебного заведения, которое бы готовило молодежь к госслужбе, воспитывало ее в духе патриотизма и возрождало традиции Царскосельского лицея. Комиссаров пообещал вернуться к обсуждению этого вопроса, когда проект такого учебного заведения будет готов.