26 сентября, 13:58

В Херсонской области заявили, что не планируют призыв на срочную службу или мобилизацию

Мужчинам при получении российских паспортов вручают направления в военкоматы для формирования реестра военнообязанных, пояснил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 26 сентября. /ТАСС/. Призыв жителей Херсонской области на срочную военную службу или по частичной мобилизации не будет осуществляться и не планируется, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

"Призыв жителей Херсонской области в ряды Российской армии на срочную военную службу или по закону о частичной мобилизации не будет осуществляться и не планируется. Постановка на воинский учет производится исключительно для формирования реестра военнообязанных", - написал Сальдо.

Он отметил, что при получении мужчинами в регионе российских паспортов органы миграции МВД вручают также направления в военный комиссариат для постановки на воинский учет новых военнообязанных граждан России. "Это стандартная процедура, определенная федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", - пояснил Сальдо. 

Теги:
РоссияСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
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