26 сентября, 13:56,
обновлено 26 сентября, 14:12

Медведев сообщил, что в 2023 году на контрактную службу приняли более 325 тыс. человек

© Официальная страница ВКонтакте Дмитрия Медведева

По словам зампреда Совета безопасности России, работа по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками и контролю за боевой и военно-политической подготовкой военнослужащих продолжается

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более 325 тыс. человек приняты на контрактную службу в Вооруженные силы (ВС) РФ с начала года. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования вооруженных сил военнослужащими, принятыми по контракту.

Читайте также
ТАСС объясняет
Финансовая "демобилизация": как участник спецоперации может приостановить оплату кредита

"Мы продолжаем работу по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками и контролю за боевой и военно-политической подготовкой военнослужащих", - отметил он.

"С момента отсчета, по данным Министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября в интересах Объединенной группировки войск приняты более 325 тыс. человек", - указал Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что контракт с ВС РФ "ежедневно приходят подписать 1-1,5 тыс. человек". Он указывал, что на период середины сентября контракт подписали около 300 тыс. человек. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация