МО РФ сообщило, что в расположении российских миротворцев находятся 522 жителя Карабаха

По данным ведомства, в их числе 293 ребенка

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более 500 эвакуированных мирных жителей остаются в расположении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"В расположении российского миротворческого контингента находятся 522 мирных жителя, в том числе 293 ребенка. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи", - отмечается в бюллетене.

"Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 26 сентября сдано: восемь единиц бронетехники, семь единиц автомобильной техники, четыре единицы средств ПВО, 39 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 3,4 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 507 тыс. боеприпасов", - говорится в нем.