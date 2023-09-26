26 сентября, 16:00,
обновлено 26 сентября, 16:11
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МО РФ сообщило, что в расположении российских миротворцев находятся 522 жителя Карабаха

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

По данным ведомства, в их числе 293 ребенка

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более 500 эвакуированных мирных жителей остаются в расположении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта.

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"В расположении российского миротворческого контингента находятся 522 мирных жителя, в том числе 293 ребенка. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи", - отмечается в бюллетене.

"Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 26 сентября сдано: восемь единиц бронетехники, семь единиц автомобильной техники, четыре единицы средств ПВО, 39 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 3,4 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 507 тыс. боеприпасов", - говорится в нем. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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