Отряд Барс-16 "Кубань" под обстрелом спас раненого бойца ВСУ, которого бросили свои

Ему оказали первую помощь и два часа эвакуировали под огнем украинских военнослужащих

ЛУГАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Бойцы казачьего отряда специального назначения Барс-16 "Кубань" после боя в районе населенного пункта Спорное в ЛНР вынесли с нейтральной полосы подорвавшегося на мине бойца Вооруженных сил Украины, которого бросили его отступающие товарищи, оказали ему первую помощь и два часа эвакуировали его под огнем ВСУ. Об этом сообщил журналистам командир 1-й роты подразделения с позывным Вакула.

"Когда пошел накат, были подрывы на минах, этот [раненый боец ВСУ], лежа в кустах, уцелел. После отступления противника мы отреагировали на крик. Подразделение вошло с ним в звуковой контакт, определили, что он сдается, несмотря на продолжающийся обстрел нам удалось его вытащить, затащить в окоп, оказать первую медицинскую помощь", - сказал Вакула.

Он добавил, что украинскому солдату в результате подрыва на мине оторвало стопу, и он пролежал раненый несколько часов. Бойцы-добровольцы, когда появилась возможность, вытащили его с нейтральной полосы, которая была заминирована.

Эвакуация от момента обнаружения до момента вывоза в более-менее безопасное место растянулась на два часа из-за того, что украинские военные постоянно пытались уничтожить группу эвакуации вместе со своим раненым товарищем.

"Обстрел был довольно "радушный", "теплый". Работали минометы калибром 82 и 120 мм, ствольные орудия, АГС, дроны-камикадзе и "птички с яйцами" (дроны, сбрасывающие гранаты - прим. ТАСС). Все нагнетало-догоняло", - сказал Вакула.

Российским солдатам пришлось сорвать с раненого украинские шевроны и другие знаки различия. Вакула выразил уверенность, что ВСУ стремились уничтожить прежде всего своего солдата, чтобы он не успел поделиться сведениями с российскими военными. Бойцы Барс-16 несли его на носилках, попеременно меняясь, рывками. Всего в операции участвовали около 10 бойцов. Никто из них не пострадал.

"Понятно, что это не офицер. Понятно, что его ценность по данным равна 1% из 100%. Но для противника сам момент, что они его бросили раненого, а наши бойцы под угрозой того, что у нас может погибнуть группа в 10 человек, которая его тащила, могли погибнуть 10 человек из-за одного противника, который еще час назад шел тебя убивать. Для них [украинских военнослужащих] это за гранью фантастики", - сказал командир разведгруппы отряда с позывным Шатун.